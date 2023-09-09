Американські спецслужби доклали чимало зусиль, але російських агентів в Америці досі повно.

Попри усі старання американських спецслужб кількість російських шпигунів у США залишається "занадто великою". Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей на заході в Міжнародному музеї шпигунства, пише The Hill.

"Присутність російської розвідки — а під цим я маю на увазі офіцерів російської розвідки — все ще занадто велика в Сполучених Штатах. І це те, з чим ми постійно стикаємося і намагаємося заблокувати, запобігти та перешкодити всіма способами", – заявив він.

Хоча Рей підкреслив, що США досягли "дуже позитивних, значних успіхів" у цьому питанні за останні роки, він також сказав, що вони продовжують пам’ятати про "непропорційно великий" слід Москви в США та інтереси, які ці особи відстоюють.

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"Якщо комусь потрібно нагадати про те, якими є інтереси Росії, можна просто подивитися, що відбувається в Україні. І тому ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які причетні до безсовісної діяльності та агресії в Україні", – сказав директор ФБР.

Він відзначив, що Росія також зараз використовує посередників, або осіб, які виступають як посередники між агентами, в рамках своїх розвідувальних операцій. Рей вказав на випадок Гектора Алехандро Кабрери Фуентеса, громадянина Мексики, якого влада США заарештувала в 2020 році за шпигунство на користь Москви.

Російські шпигуни на Заході – останні новини

Як писав УНІАН, днями у Німеччині колишньому співробітнику Федеральної розвідувальної служби (BND) і його ймовірному поплічнику висунули обвинувачення в державній зраді та шпигунстві на користь Росії. Чоловік обіймав керівну посаду в секретному відділі технічної розвідки ФРН і передав "одній з російських спецслужб" дані, що становлять державну таємницю.

Також ми розповідали, що в Швейцарії, імовірно, сконцентрована найбільша кількість російських шпигунів у Європі. У цій країні базується чимало важливих міжнародних організацій, зокрема, є одна зі штаб-квартир ООН.

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