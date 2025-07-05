У листі депутати підкреслюють, що без посилення протиповітряної оборони та надійних поставок озброєння "російська диктатура в Україні стає більш імовірною".

На тлі посилення російських атак по українських містах і скорочення підтримки з боку США німецькі депутати вимагають від уряду терміново надати більше грошей на підтримку України. Як пише BILD, група депутатів від партії "Зелених", направила канцлеру Фрідріху Мерцу жорсткого листа з вимогою переглянути розміри допомоги Україні.

"Їх не влаштовує, що бюджет на військову підтримку Києва збільшено лише з 7,1 до 8,3 мільярда євро. На тлі нових ударів по мирних містах України, особливо по Києву, парламентарії наполягають на тому, що цих грошей недостатньо", - пише видання.

За даними BILD, депутати вимагають терміново підвищити обсяги допомоги Києву - і в поточному бюджеті, і в планах на 2026-2029 роки, де сума допомоги зараз встановлена на рівні 8,5 мільярда євро.

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У листі підкреслюється, що без посилення протиповітряної оборони та надійних поставок озброєння "російська диктатура в Україні стає більш імовірною".

"Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю відданий своїм військовим цілям, поки Путін тероризує цивільне населення дедалі масштабнішими авіаударами, американський уряд відмовляє в раніше обіцяній підтримці", - ідеться в листі.

При цьому депутати підкреслюють, що у канцлера Німеччини "як і раніше є простір для маневру на підтримку України".

США зупинили допомогу Україні - реакції політиків

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити постачання озброєння для України, заявивши, що сподівається на "гнучкість" США, щоб забезпечити Україну ресурсами для самооборони.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сподівається на "позитивний розвиток подій" у цьому питанні. При цьому вона заявила, що особисто чула від Трампа про те, що США не припиняли передавати українській армії зброю, ідеться лише про паузу в постачанні деяких найменувань.

Сам Трамп після розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть співпрацювати з Україною щодо надання їй зброї та боєприпасів, зокрема комплексів Patriot.

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