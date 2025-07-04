Італійська прем'єрка сподівається, що все вирішиться позитивно.

Сполучені Штати Америки не припиняли передавати українській армії зброю, йдеться лише про паузу в постачанні деяких найменувань.

Як передає італійське агентство ANSA, про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона зазначила, що особисто чула це від американського президента Дональда Трампа під час розмови про війну в Україні. Мелоні сподівається на "позитивний розвиток подій" в цьому питанні:

"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримки Україні, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Факт, який має відношення до справи, але зовсім не схожий на повне американське відсторонення, про яке говорили".

Україна залишилася без ракет від США

Як відомо, Сполучені Штати тимчасово припинили постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо суттєвого скорочення власних запасів.

Відео дня

За даними західних ЗМІ, рішення було ухвалене за ініціативою керівника політичного департаменту Пентагону Елбриджа Колбі після проведеного аналізу наявних ресурсів.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах США для консультацій, а президент Володимир Зеленський повідомив про діалог з американською стороною з метою з'ясування всіх обставин.

Сьогодні президент мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорювалося і посилення української протиповітряної оборони. Як відомо, комплекси Patriot відіграють важливу роль у захисті українського неба.

Вас також можуть зацікавити новини: