Він підкреслив, що сподівається на "гнучкість" США в цьому питанні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити постачання озброєння для України. Як пише Bloomberg, Рютте заявив, що сподівається на "гнучкість" США, щоб забезпечити Україну ресурсами для самооборони.

Він зазначив, що, вочевидь, США мають переконатися, що їхні запаси зброї перебувають на необхідному для них рівні, тому що це має вирішальне значення для колективної оборони НАТО.

"Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні також переконатися, що Україна може рухатися вперед", - наголосив він.

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З огляду на явне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні "бути впевнені", що Україна "має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу", сказав Рютте.

Зброя США для України

Нагадаємо, цього тижня Пентагон оголосив, що призупиняє постачання артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони в Україну, пославшись на надто низькі запаси зброї.

Це рішення збіглося зі значною ескалацією російських авіаударів по Києву та інших містах України.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати його відновити постачання і продати Україні більше зброї. За даними джерел, після розмови Трамп і Зеленський домовилися про окрему зустріч профільних команд обох країн для детального обговорення питань протиповітряної оборони і загалом поставок озброєння.

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