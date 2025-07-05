Трамп також визнав, що Путін "хоче йти до кінця".

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість подальших поставок зброї в Україну. Відповідаючи на запитання репортера, він підтвердив, що Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть співпрацювати з Україною щодо надання їй зброї та боєприпасів, зокрема комплексів Patriot.

"Їм вони (Patriot) знадобляться для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають людей... Їм щось знадобиться, тому що по них б'ють досить сильно... Так, ми можемо це розглянути", - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання, чи поставлять США Україні додаткові комплекси.

Він зазначив, що обговорював цю тему в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня.

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"Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі", - заявив Трамп.

Він також нагадав, що був украй незадоволений телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним.

"Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Мене це не влаштовує", - сказав Трамп.

Трамп і Україна

Пентагон оголосив, що призупиняє постачання артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони в Україну.

У п' ятницю президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати його відновити постачання і продати Україні більше зброї. За даними джерел, після розмови Трамп і Зеленський домовилися про окрему зустріч профільних команд обох країн для детального обговорення питань протиповітряної оборони і загалом поставок озброєння.

За даними джерел Reuters, після цієї розмови Трамп може відновити постачання ракет Patriot Україні.

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