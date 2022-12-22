Німецькі опозиціонери закликають уряд Німеччини наслідувати приклад США.

Лідер опозиційної партії ХСС Мартін Хубер закликав федеральний уряд Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, як це вже пообіцяли зробити США. З такою заявою Хубер виступив в ефірі німецького каналу NTV.

Він зазначив, що поставки зброї стали вирішальним елементом західної допомоги Україні у війні проти Росії, а федеральний уряд Німеччини привітав рішення США про передачу Україні своїх ЗРК Patriot.

"І в цьому відношенні ми, природно, також закликаємо федеральний уряд підкріпити слова справою і ще більше підтримати Україну зброєю, в тому числі ЗРК Patriot", – заявив Хубер.

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Крім того, голова ХСС в черговий раз закликав уряд Олафа Шольца почати поставку в Україну танків "Леопард".

Американські Patriot будуть поставлені в Україну

Напередодні влада США офіційно оголосила, що вперше поставить Україні батарею ЗРК Patriot. Установки стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму в 1,85 мільярда доларів.

На озброєнні німецької армії також є комплекси Patriot. Після інциденту з падінням ракети на польській території в листопаді Німеччина запропонувала Польщі кілька комплексів Patriot для захисту східного кордону країни від нових подібних інцидентів.

Польський уряд виступив із зустрічною пропозицією - передати німецькі Patriot одразу Україні. Однак офіційний Берлін цю ідею відхилив.

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