Мешканка Гамбурга принесла квіти до стихійного меморіалу в день похорону опозиціонера.

У Німеччині співробітник російського консульства напав на місцеву жительку, коли вона хотіла покласти квіти біля стихійного меморіалу в пам'ять Олексія Навального.

Інцидент стався в місті Гамбург ще 1 березня - у день похорону Навального в Москві. Однак відомо про нього стало тільки після того, як потерпіла розповіла про те, що трапилося, телеграм-каналу No Future, і на його публікацію звернули увагу великі опозиційні ЗМІ росіян.

Потерпілою виявилася росіянка Наталія Фройденберг, яка постійно живе в Гамбурзі. За словами жінки, в день похорону Навального вона прийшла покласти квіти навпроти будівлі колишнього консульства РФ, яке офіційно закрилося на початку року, але персонал у ньому залишається. Після того як жінка прикріпила портрет Навального і запалила свічку, з території консульства вийшов чоловік у робочій формі і з великим сміттєвим пакетом. Він почав прибирати квіти і руйнувати меморіал.

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"Я запитала, що він робить із квітами і сказала, що це в пам'ять про Навального - людину, яка боролася за країну і за свободу", - розповіла Наталя.

За словами жінки, вона намагалася відібрати в чоловіка пакет, куди той склав квіти - зав'язалася бійка. У результаті Наталя отримала легкі травми.

"Він піднімає руку з пакетом, за який я тримаюся, а потім різко опускає його вниз так, що я падаю і дуже кричу від болю. Він протягнув мене по асфальту. У мене травми від удару, забої коліна, садна ліктя, руки, кисті. І, очевидно, головою я вдарилася, тому що досить довго голова боліла", - згадує жінка.

Після сутички співробітник консульства зник за воротами і викинув пакет із квітами в сміттєвий контейнер. Потерпіла звернулася в поліцію і зафіксувала травми.

Похорон Навального

Як писав УНІАН, про смерть опозиціонера Олексія Навального російська влада заявила 16 лютого. Причини залишаються нез'ясованими, а влада запевняє, що смерть була природною.

Після повідомлення про смерть опозиціонера по всій Росії виникали стихійні меморіали в його пам'ять - переважно біля пам'ятників жертвам політичних репресій. Російська влада намагалася моментально знищувати меморіали, а тих, хто ніс квіти - затримувати.

1 березня в Москві відбувся похорон Навального. На нього прийшли кілька десятків тисяч людей. Силовики обмежилися затриманням кількох десятків із них. Загалом церемонія пройшла відносно спокійно.

Як повідомляють опозиційні ЗМІ, сьогодні в Росії можна отримати адміністративне покарання просто за публічну згадку прізвища Навальний.

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