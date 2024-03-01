У Москві поховали Олексія Навального. В останню путь його проводжали тисячі, якщо не десятки тисяч росіян.
Як повідомляє BBC, опозиціонера поховали на Борисівському кладовищі, що на півдні міста. Труну з тілом опустили в могилу під музику з пісні My Way Френка Сінатри та мелодію з фільму "Термінатор-2" – Навальний любив цей фільм, у чому багато разів зізнавався.
На церемонії, окрім політичних соратників, були присутні також батьки Навального. Дружина Юлія та їхні спільні з Олексієм діти на церемонії були відсутні - вони зараз перебувають у Європі, адже бояться переслідувань з боку путінського режиму.
Як свідчать числені відео в соцмережах, попрощатися з політиком прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч небайдужих росіян. Вони скандували "Нет войне" та "Путин - убийца".
Безпосередньо на цвинтар пустили лише невелику кількість сторонніх. Решта, хто прийшли проводити опозиціонера в останню путь, залишали квіти біля стихійних меморіалів навколо кладовища, зокрема біли входу найближчої станції метро "Борисово".
ЗМІ повідомляють, що поліція затримала кількох людей з натовпу, що прийшли на церемонію.
Смерть Олексія Навального
Як писав УНІАН, 16 лютого російська влада повідомила, що ув'язнений опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колоні в Заполяр'ї. Виразної причини смерті Кремль так і не назвав, стверджучи, що Навальний помер з природніх причин.
Дружина Олексія - Юлія Навальна - звинуватила персонально Володимира Путіна у смерті чоловіка та пообіцяла відплатити диктатору.
Тривалий час керівництво колонії відмовлялося видавати тіло Навального його матері, шантажуючи її та вимагаючи погодитися на таємний похорон. Зрештою тіло тки віддали рідним.