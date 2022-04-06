Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував йому провести в Будапешті переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Пр це пише ВВС. Орбан заявив, що також запросив до Угорщини для переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови", - заявив Орбан. Водночас, він не сказав жодних деталей з цього приводу.

Орбан також заявив, що під час бесіди він попросив Путіна ввести режим припинення вогню в Україні.

Орбан також заявив журналістам, що не піддасться тиску, щоб розширити санкції на імпорт нафти і газу з Росії.

Він каже, що готовий платити рублями за російський газ, порушивши позицію ЄС, який прагнув єдиним фронтом протистояти вимогам Москви платити у валюті.

Як відомо, п роросійський політик Віктор Орбан став прем’єром Угорщини вчетверте.

Раніше український президент Володимир Зеленський справедливо дорікнув Віктору Орбануза його зв’язки з Путіним, що шкодить угорсько-українським відносинам.

Також український лідер підкреслив, що уряд чинного прем’єра Угорщини всіляко потурає росіянам і блокує реалізацію європейської допомоги українським збройним силам.

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