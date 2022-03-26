Представниця чеського уряду наголосила, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова саботує зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина), що має відбутися в Угорщині.

Про це вона заявила в Twitter.

Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України, що зазнала повномасштабного вторгнення російських військ.

"Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що дешева російська нафта для угорських політиків зараз важливіша ніж українська кров", – написала Яна Чернохова.

Міністерка акцентувала, що наступної неділі, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Вона каже, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

Чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі поки невідомо.

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