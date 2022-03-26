Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова саботує зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина), що має відбутися в Угорщині.
Про це вона заявила в Twitter.
Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України, що зазнала повномасштабного вторгнення російських військ.
"Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що дешева російська нафта для угорських політиків зараз важливіша ніж українська кров", – написала Яна Чернохова.
Міністерка акцентувала, що наступної неділі, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Вона каже, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.
Чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі поки невідомо.
Реакція Угорщини на війну в Україні: що потрібно знати
Як повідомляв УНІАН, Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі.
Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни.
Крім цього, Угорщина також відмовляється надсилати Україні зброю для боротьби з Росією та забороняє транспортування зброї в Україну через Угорщину.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який балотуватиметься на переобрання, раніше заявив, що його країна не приєднається до антиросійських санкцій Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв.
В МЗС України висловлювали сподівання, що Угорщина перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі.
25 березня президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про підтримку України: "Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава".
Вас також можуть зацікавити новини:
- У МЗС відповіли Угорщині, яка не підтримує відмову ЄС від російських енергоносіїв
- В Офісі президента вважають, що західні країни надто повільно запроваджують санкції проти РФ
- Примітивна провокація: як Росія спробувала дестабілізувати Закарпаття за допомогою "угорського питання"
- Росія витрачає на брехню та пропаганду десятки мільярдів доларів - Зеленський