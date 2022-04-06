Подоляк звинуватив Орбана у медійному хайпі.

В Офісі президента відреагували на слова проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який у телефонній розмові з президентом РФ нібито запропонував йому провести в Будапешті переговори з Володимиром Зеленським.

У коментарі УП радник глави Офісу президента, представник України на переговорах з РФ Михайло Подоляк назвав заяву Орбана хайпом.

За його словами, сьогодні "багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів".

"Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше - це медійний хайп", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно Орбан став прем’єром Угорщини вчетверте. Він відомий своєю проросійською позицією.

Раніше український президент Володимир Зеленський справедливо дорікнув Віктору Орбану за його зв’язки з Путіним, що шкодить угорсько-українським відносинам. Також український лідер підкреслив, що уряд чинного прем’єра Угорщини всіляко потурає росіянам і блокує реалізацію європейської допомоги українським збройним силам.