Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прохання українців про запровадження санкції проти російських нафти й газу зупинить угорську економіку.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до війни в Україні, де гинуть тисячі людей.

Як сказав Дуда в інтерв'ю TVN24, Орбан "перебуває у складній ситуації", тому що довів угорську державу до того, що вона практично повністю залежить від Росії.

"Зараз, перед лицем російської агресії проти України, загибелі тисяч людей, бомбардувань житлових масивів, знесення житлових будинків російською армією, злочинної діяльності у сенсі міжнародного права мені важко зрозуміти таке ставлення. Ця політика буде дуже дорогою для Угорщини", - сказав Дуда.

За словами польського президента, Орбан "перебуває у складній ситуації".

"Він зробив так, що Угорщина практично повністю залежить від Росії щодо постачання газу та електроенергії, тому що в нього є російська електростанція, контракти на постачання палива укладені з Росією", - сказав Дуда.

Він також зазначив, що "енергетична залежність від Росії - проблема багатьох країн Євросоюзу, через що запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів не вдалося". При цьому Дуда додав, що інші країни попри цю залежність надають Україні озброєння, на відміну від Угорщини.

Позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана

Нагадаємо, раніше сьогодні прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запровадження санкції проти російських нафти й газу зупинить угорську економіку, передає Telex. Він додав, що Австрія та Німеччина мають таку ж позицію.

"Питання для Угорщини не в тому, чи готова вона платити трохи більше грошей за енергію та допомагати Україні, бо тоді ми були б до цього готові. Ідеться про те, чи надійде газ взагалі", - сказав Орбан.

За його словами, частка російської нафти в Угорщині складає 61%, тож прохання українців не використовувати її призведе до дефіциту палива.

Орбан також додав, що ембарго на російський газ означатиме для Угорщини зникнення 85% всього споживання газу в країні.

"Якщо не буде нафти й газу, угорська економіка зупиниться: заводи закриються, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав угорський прем'єр.

При цьому Орбан додав, що його країна "зробить усе", що в її силах для допомоги українцям, "бо на них напали, вони потрапили в халепу".

"У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Не забудемо, але це другорядно. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна вимагати занапастити себе заради них", - сказав Орбан.

Що раніше заявляли в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 21 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни.

25 березня Сіярто повідомив, що уряд Угорщини відмовився від постачання зброї для України через свою територію і відмови від російських нафти та газу. Рішення прийняв нібито заради безпеки угорського народу.

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