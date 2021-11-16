В установі повідомили про основні життєві показники й результати аналізів третього президента Грузії.

У пенітенціарній службі Грузії прокоментували стан екс-президента Грузії та голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Політик, за словами представника установи, нині почувається нормально.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Заступник начальника медичного департаменту спеціальної пенітенціарної служби Георгій Чидрашвілі повідомив про стан Саакашвілі на спеціальному брифінгу. Він заявив, що основні життєві показники й результати аналізів третього президента Грузії в нормі.

"Основні життєво важливі параметри, такі як артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація, знаходяться в межах норми. Також основні лабораторні показники в межах норми. Він проходить інтенсивні лабораторні та інші діагностичні обстеження. На сьогоднішній день його здоров'ю ніщо не загрожує", - сказав Чидрашвілі.

Затримання Саакашвілі у Грузії - довідка УНІАН

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

Читайте такожУ Грузії 9 опозиційних депутатів оголосили голодування на знак підтримки СаакашвіліУ Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Після арешту Саакашвілі відправили до в'язниці у місті Руставі, а 8 листопада перевезли в тюремну лікарню в Тбілісі.

16 листопада Денісовій не дозволили відвідати Саакашвілі в тюремній лікарні. У Мін'юсті Грузії пояснили такі дії тим, що зараз до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені кодексом Грузії "про взяття під варту".

Автор: Леся Лещенко