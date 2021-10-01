Заарештований екс-президент Грузії вимагає зустрічі з консулом України в СІЗО.

Затриманий в Грузії екс-президент цієї країни Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування і вимагає вважати себе політичним в'язнем.

Про це, як передає грузинський "Перший канал", заявила омбудсмен цієї країни Ніно Ломджарія після візиту до Саакашвілі.

Зараз його утримують у 12-му пенітенціарному закладі Руставі (СІЗО).

"Мене цікавили умови затримання, чи було це перебільшенням чи ні. Його затримали сьогодні в одному з будинків Тбілісі, він був один. Опору не було, отже, не застосовувалася сила", - говорить Ломджарія.

За її словами, Саакашвілі попросив про зустріч з українським консулом, оскільки є громадянином України.

"Коли я увійшла, він перебував у лікаря і проходив медичне обстеження. Потім нам дали можливість поспілкуватися в камері. Михайло Саакашвілі сказав, що оголошує голодування", - сказала омбудсмен.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про арешт Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.

Читайте такожУ прокуратурі Грузії виключили екстрадицію Саакашвілі до УкраїниЗа словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.

Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.

Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже попередила, що за жодних обставин не помилує свого попередника.

Автор: Станіслав Кожемякін