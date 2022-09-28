Місцева влада регулярно отримує скарги через зростання цін.

У Росії після оголошеної часткової мобілізації на 10-20% зросли попит і ціни на спальні мішки, термобілизну і зручне взуття.

Про це пишуть "Вісті".

Комплект флісового білизни зараз продається за ціною в 1,6 тисячі рублів, хоча тижнем раніше він був дешевше на 20%.

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Також зріс попит на препарати та медичні вироби першої необхідності. Для військових закуповують знеболюючі, антисептичні та жарознижуючі препарати, а також перев'язувальні матеріали та пластирі.

У Міноборони Росії заявили, що мобілізовані можуть дізнатися перелік необхідних речей у військкоматах, на гарячій лінії і на сайті "Объясняем.РФ".

Водночас депутат Законодавчих зборів Іркутської області Віталій Перетолчин зазначив, що регулярно отримує звернення через зростання цін після оголошеної мобілізації.

"Скарги надходять регулярно після 21 вересня. Ми й самі моніторимо ситуацію. Бачимо, що спекуляція є. Особливо в рамках дефіциту на деякі товари через різко збільшений попит. Продавці стверджують, що ціни різко підняли постачальники", — підсумував він.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що відправити на війну планують близько 300 тис.осіб.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

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