За даними джерела в московському аеропорту, заборона буде частковою.

Заборона російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни може почати діяти вже в понеділок, 26 вересня.

Про це повідомляє "Важные истории" з посиланням на джерела.

"У понеділок, 26 вересня, російським чоловікам, які підлягають мобілізації, заборонять виїзд за кордон, розповів "Важные истории" колишній офіцер ФСБ. Підтвердити цю інформацію в інших джерелах нам поки не вдалося. Але за даними джерела в московському аеропорту, заборона буде частковою: у прикордонників з'являться списки людей, яким заборонять виїзд", – пише видання.

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Раніше про можливе закриття кордонів для чоловіків призовного віку написали кілька російських ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента. За даними Meduza, кордони закриють 28 вересня, для виїзду буде потрібен дозвіл військкомату. За даними "Верстки", заборону можуть ввести до 30 вересня, коли президент Володимир Путін має виступити зі зверненням до Федеральних Зборів.

Росіяни масово тікають з Росії на тлі мобілізації

Раніше цього тижня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Напередодні в Росії посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

Після оголошення часткової мобілізації росіяни почали масово тікати з країни, скуповуючи квитки на всі доступні рейси навіть за завищеною в рази ціною. Популярні напрямки – Казахстан, Грузія, Вірменія. Протягом останніх днів соцмережі переповнені повідомленнями про те, як в цих країнах демонструють небажання приймати росіян – їм відмовляють в оренді житла, на вулицях з'являються графіті, звернені до них.

У країнах Європи немає єдиної думки щодо того, чи варто дозволяти в'їзд росіянам, які тікають від мобілізації.

Литва, Латвія, Естонія, Польща заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації. Польські чиновники, зокрема, наголосили, що ці люди не повстають проти російської влади, а "бояться індивідуальної ситуації, пов'язаної із призовом в армію". Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд.

Низка країн не були категоричними в цьому питанні. Іспанія, Німеччина заявили, що готові приймати у себе втікачів від мобілізації, а Ірландія – що розгляне можливість допуску втікачів від мобілізації.

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