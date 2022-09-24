Водночас в країнах ЄС наголошують, що росіяни мають лишатися і боротися проти режиму в своїй країні.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликає європейські країни дозволити в’їзд росіянам, які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.

Як він зазначив в інтерв’ю POLITICO, ЄС має продемонструвати "відкритість" та приймати росіян, яких переслідують, оскільки вони не підтримують війну проти України.

"Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати", – заявив він.

Відео дня

Водночас голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс називає виїзд з Росії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, втечею від відповідальності

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", – написав Ландсбергіс в Twitter.

Часткова мобілізація в Росії та позиція країн Європи щодо ухилянтів

Як писав УНІАН, за повідомленнями Міноборони РФ, Росія прагне призвати ще 300 тисяч осіб, а ЗМІ повідомляють і про плани країни, яка розв’язала війну проти України, залучити мільйон людей.

Раніше цього тижня рсійській диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації. При цьому напередодні в країні значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство, а нині обмежують виїзд чоловіків за межі РФ.

Після оголошення часткової мобілізації частина росіян почали виходити на протести – вперше з весни. Також росіяни почали масово тікати з країни.

Фінляндія, куди намагається потрапити безліч росіян призовного віку, оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Також такі країни як Латвія, Естонія, Польща і Чехія заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації. Польські урядовці, зокрема, наголосили, що ці люди не повстають проти російської влади, а "бояться індивідуальної ситуації, пов’язаної з призовом в армію".

Інші країни не були категоричними у цьому питанні. Так, Німеччина заявила, що готова приймати в себе втікачів від мобілізації, а Ірландія – що розгляне можливість допуску росіян, які тікають від мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: