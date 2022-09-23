При цьому польські роботодавці не поспішають наймати на роботу росіян.

В Польщі після оголошення мобілізації в РФ фіксують серйозне зростання інтересу до роботи з боку росіян.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal. В агентстві зазначили, що за останні два дні рекрутери отримали 130 запитів на роботу з Росії. Для порівняння, раніше показник досягав 20-30 запитів на місяць, передає Економічна правда.

У Gremi personal припустили, що росіяни почали масово шукати роботу в Європі через мобілізацію, оголошену президентом країни Володимиром Путіним.

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"Навіть після того, як заборона на в'їзд росіян до країн Балтії набула чинності, російські чоловіки намагаються знайти лазівку, щоб уникнути мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Фахівці з працевлаштування додають, що до війни польські роботодавці взагалі не відчували попит на вакансії в Польщі з боку росіян, але економічна криза і санкції поступово призводять до певних змін. "А закон про часткову мобілізацію ще більше підштовхує інтерес до пошуку роботи в Європі", - йдеться в повідомленні.

За припущеннями експертів, росіяни вибирають Польщу в першу чергу через можливість швидкого перетину кордону і легалізації перебування. Крім того, більшість польських роботодавців гарантують легальне працевлаштування, офіційну заробітну плату і соціальний пакет.

"Однак польські рекрутингові компанії в більшості своїй не наймають громадян з РФ не тільки через відсутність спрощених візових процедур, нових санкційних візових обмежень, а через солідарність з Україною", - зазначила директор департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, це вже друга хвиля міграції росіян в результаті війни.

"Першими поїхали переважно люди, яких не влаштовувала санкційна політика. На початку війни їх вибором стали зокрема такі країни як Грузія, Вірменія, Туреччина, Ізраїль. А тепер влаштуватися в Польщі намагаються чоловіки, які бояться масового призову, але їх тут не чекають", – резюмували в Gremi Personal.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Після звернення Путіна, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван.

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