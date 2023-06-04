Об'єктом займаються військові.

Фрагменти повітряної кулі виявили в місті Калішкі в Польща. Об'єкт міг бути запущений з метою шпигунства.

Видання RMF FM повідомило, що об'єкт знайшли 3 червня на кукурудзяному полі в 4 кілометрах від Бяла Писка, в декількох кілометрах від якого знаходиться полігон та військова частина.

Господар поля негайно повідомив про це поліцію, яка повідомила військовим. Повідомлення про виявлення аеростата підтвердили в поліції та оперативному командуванні Збройних Сил.

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Невідомо, метеозонд це або військовий об'єкт, хоча попередні дослідження вказують на першу версію, але жодна з версій ще не виключена.

Чоловік, який знайшов об'єкт, розповів, що під фольгованим куполом аеростата знаходився пінопластовий ящик, антена, а на аеростаті можна було прочитати написи кирилицею.

Про те, що це може бути метеозонд, свідчить той факт, що радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору Польщі.

Кулі-шпіони в світі - що відомо

2 лютого китайська повітряна куля-шпигун літала над територією США. Після оприлюднення інформації Китай спробував якнайшвидше вивести кулю з повітряного простору США.

США збили повітряну кулю 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни. Пізніше стало відомо, що він здатний збирати сигнальну розвідку.

У свою чергу Пекін неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним об'єктом, який випадково опинився над територією США.

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