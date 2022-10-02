Невідомі особи, ймовірно, намагалися шпигувати за допомогою безпілотників за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен", де українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo.
Подія сталася в ніч на 1 жовтня, передає видання Business Insider, якому цю інформацію підтвердило міністерство оборони Німеччини.
Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією і Гессеном була проведена поліцейська операція, розслідування триває.
Від джерел у сфері безпеки Business Insider дізнався, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було".
Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.
Стеження за українськими військовими
Це не перший подібний випадок. Наприкінці серпня стало відомо, що російські спецслужби створили агентурну мережу в європейських країнах, зокрема Німеччині, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, й тренування українських військових.
Після того як США та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться користуватися західною зброєю, як-от Panzerhaubitze 2000, німецька влада помітила підозрілі автомобілі перед військовими об’єктами в Графенвері та Ідар-Оберштайні.