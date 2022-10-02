Кому потрібне стеження за українськими військовими, в німецькому міноборони не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути РФ.

Невідомі особи, ймовірно, намагалися шпигувати за допомогою безпілотників за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен", де українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo.

Подія сталася в ніч на 1 жовтня, передає видання Business Insider, якому цю інформацію підтвердило міністерство оборони Німеччини.

Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією і Гессеном була проведена поліцейська операція, розслідування триває.

Відео дня

Від джерел у сфері безпеки Business Insider дізнався, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було".

Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.

Стеження за українськими військовими

Це не перший подібний випадок. Наприкінці серпня стало відомо, що російські спецслужби створили агентурну мережу в європейських країнах, зокрема Німеччині, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, й тренування українських військових.

Після того як США та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться користуватися західною зброєю, як-от Panzerhaubitze 2000, німецька влада помітила підозрілі автомобілі перед військовими об’єктами в Графенвері та Ідар-Оберштайні.

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