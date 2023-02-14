Попри зусилля Заходу, російська агентурна мережа в Європі залишається активною.

Російська шпигунська мережа продовжує активно працювати в країнах Європи. Упор робиться на інформаційно-пропагандистських операціях. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

За його словами, в числі пріоритетних цілей у російської розвідки – вплинути на окремих авторитетних людей в Європі. Також Росія активно працює зі ЗМІ.

"Це і їх відкриті пропагандистські рупори, такі як "russia today", так і інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", – розповів Черняк.

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Іншим важливим напрямком роботи російської мережі в Європі є протидія поставкам західної зброї.

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підпорядкує Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що у Путіна були такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися і зараз", – вважає Черняк.

Російські шпигуни в Європі

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни вислали зі своєї території рекордну кількість російських "дипломатів", які займалися шпигунською діяльністю.

Відомо, що російські агенти займаються виконанням терористичних акцій в Європі на замовлення Кремля. Розсилка листів з бомбами в Іспанії наприкінці минулого року - якраз такий випадок.

За даними видання The Sun, Росія вербує армію шпигунів-камікадзе, щоб посіяти хаос у Британії. Згідно з документами, що просочилися в ЗМІ, Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербування шпигунів-камікадзе у Великобританії.

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