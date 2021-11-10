Велика кількість мігрантів, які хотіли потрапити через Білорусь до ЄС, знаходяться поблизу кордону з Польщею.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти можуть спробувати пройти через територію України.

Про це повідомляє прес-служба Моравецького в Twitter.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що, якщо цей кордон (кордон Польщі та Білорусі - УНІАН) буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначив, що уряд Польщі зараз вживає відповідних заходів для зміцнення цього кордону.

Читайте також"Нацкорпус" запропонував допомогу Польщі у зв'язку з міграційною кризоюНагадаємо, що раніше Моравецький звинуватив в організації нападу на кордон президента Росії Володимира Путіна. За його словами, президент РФ робить це руками Олександра Лукашенка.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Людмила Жерновська