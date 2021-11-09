На кордоні Польщі та Білорусі потрапив на відео момент, на якому мігранти пускали у вічі хлопчика сигаретний дим, аби той плакав і давав коментарі журналістам зі сльозами. Чоловіки тримали сигарети біля очей підлітка, а той слухняно терпів та не пручався.

Відео з інцидентом з'явилося у Twitter.

Так, нелегальні мігранти, які наразі вчиняють спроби прорватися до Польщі з Білорусі, "готували" дитину до спілкування з журналістами. Чоловіки пускали у вічі хлопчика дим від сигарет. Один тримав біля обличчя дитини запалену сигарету, а інший випускав прямо на підлітка дим.

Сам хлопчик, судячи з відео, розумів свою "місію" та слухняно терпів усі ці маніпуляції. Після того, як дитині напускали диму в очі, сльози з'явилися, проте їх було небагато.

Але це не зупинило мігрантів. Вони усе одно відправили хлопчика до журналістів. Дитина емоційно давала інтерв'ю та дійсно виглядала сумною.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Читайте такожПольща підвищила бойову готовність на кордоні з Білоруссю (відео)Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів. Учора стало відомо, що сотні мігрантів з Білорусі вирушили на "штурм" польського кордону.