Там фіксують велику кількість мігрантів.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна в організації нападу на кордон.

Про це Моравецький заявив на екстреному засіданні парламенту, пише Радіо Свобода.

"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", - заявив прем’єр Польщі.

Як відомо, вже другу добу велика кількість мігрантів, які хотіли потрапити через Білорусь до ЄС, перебувають поблизу кордону з Польщею.

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Раніше Моравецький заявив, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці Євросоюзу.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Автор: Людмила Жерновська