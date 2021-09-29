Огорожі планується завершити до 2022 та 2024 року відповідно.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на уряд у Вільнюсі, будівельна компанія Tetas почала укладання колючого дроту в районі курортного міста Друскінінкай, неподалік стику кордонів трьох країн - Литви, Польщі та Білорусі.

На інших ділянках поки ведуться підготовчі роботи. До кінця року передбачається звести паркан заввишки близько чотирьох метрів, на якому буде укріплено колючий дріт. Будівництво планується завершити у 2022 році, його вартість складе до 152 млн євро.

У сусідній Латвії також ведуться роботи з будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю. Для початку в терміновому порядку упродовж більш як 37 кілометрів на різних ділянках кордону буде покладено колючий дріт.

Читайте такожПрезидент Польщі запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю29 вересня Міністерство внутрішніх справ Латвії уклало з місцевою компанією Aimasa контракт на постачання колючого дроту та встановлення паркану - його має бути зведено не пізніше 2024 року.

Як повідомлялося, Литва і Латвія, а також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", йшлося у спільній заяві прем'єр-міністрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

У цьому ж документі Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання офіційним Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

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Автор: Тамара Отовська