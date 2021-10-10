Нелегали в'їжджають до Білорусі за студентськими візами, а далі через Польщу відправляються до ЄС.

Відносно Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування. Причиною тому став масовий наплив нелегалів.

Про це пише німецьке видання Bild.

Правоохоронці розслідують причетність Лукашенка до контрабанди мігрантів з Білорусі до Німеччини через Польщу.

"Згідно з інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує дії Лукашенка як головного контрабандиста", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа кордоні Польщі та Білорусі знайшли тіла трьох осібЗазначається, що з серпня з Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів. При цьому найчастіше серед них найбільше молодих людей з Іраку та Сирії. Вони в'їжджають до Білорусі за студентськими візами з Іраку, ОАЕ, Лівану, Йорданії, Туреччини та Сирії. Після чого їх перевозить на ділянки польського кордону з мінімальною охороною. За даними журналістів, така "подорож" обходиться приблизно в 4 тисячі євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", йшлося в спільній заяві прем'єр-Міністрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

У цьому ж документі Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання офіційним Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

29 вересня Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Автор: Анастасія Горбачова