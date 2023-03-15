Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом.
Про це повідомили в канцелярії польського президента. "Президент Анджей Дуда зустрівся в Президентському палаці з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом. Дискусії стосувалися поточної ситуації в сфері безпеки", – зазначається у повідомленні.
На опублікованому канцелярією знімку видно, що Дуду на зустрічі супроводжували керівник Управління національної безпеки Яцек Сівера, а також керівник президентської канцелярії з питань міжнародної політики Марчін Пшидач.
Нагадаємо, що крайня зустріч Дуди і Бернса пройшла в листопаді минулого року, після того як у містечку Пшеводув впала ракета.
Візит Байдена у Польщу
21 лютого відбувся знаковий візит у Польщу президента США Джо Байдена. В ході візиту президенти двох країн провели переговори за зачиненими дверима. Відомо, що серед низки питань також обговорювалась і допомога Україні.
Дуда тоді так прокоментував візит Байдена у Варшаву: "Візит Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться".