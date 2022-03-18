Глава Кремля обмежив всі контакти і боїться, що його вб'ють, тому що усвідомлює — дуже багато поставив на цю війну, яку програє.

Російський президент Володимир Путін боїться фізичної ліквідації, через що давно не був у Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався в спеціальний захищений бункер.

Про це розповів "Факт"директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський з посиланням на джерела.

"Розповіді про перебування Путіна в бункері - правда. У цьому контексті великий сумнів, що він полетить до Туреччини. Глава Кремля обмежив всі контакти і боїться, що його вб'ють, тому що усвідомлює — дуже багато поставив на цю війну, яку програє. Путін дуже, дуже сильно боїться. Тепер всі розмови з ним проходять тільки онлайн. Він до себе нікого не підпускає", - заявив Несходовський.

За його словами, Путін всіх боїться і не довіряє навіть власній охороні.

"Те, що він всіх садить на великій відстані від себе — це не через коронавірус, просто боїться будь-якого замаху, тому до нього ніхто не повинен наближатися ближче ніж на 10 метрів... Звичайно, це охорона. Правда, він їй не довіряє, як наслідок — деякі охоронці періодично зникають: вчора був, сьогодні ні. Тільки запідозрив Путін когось, і ця людина... зникає. Там не заморочуються " - зазначив він.

Також він заявив, що за чутками, олігархи хочуть за все зробити відповідальним Путіна і віддати його Заходу.

"Але поки цей задум не знайшов підтримки у силовиків, вони всі за Путіна. Навіть незважаючи на чистки і звільнення в одному з відділів, а все тому, що він їх добре "підгодував". У той же час на ситуацію просто катастрофічно тисне економіка. Тому, можливо, щось зміниться", - підсумував Несходовський.

Раніше в МВС заявили, що Володимир Путін не збирається йти на реальні переговори з Україною ще близько двох тижнів.

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