На його думку, саме з цієї причини диктатор не наважиться застосувати ядерну зброю.

Західні спецслужби знають, де знаходиться бункер, в якому сидить президент РФ Володимир Путін.

Про це розповів екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у інтерв'ю Наталії Влащенко.

За його словами, однією з причин, чому Путін не наважиться на ядерний удар є те, що після цього буде завдано удару у відповідь по тому місцю, де він ховається.

"Не треба думати, що не існує методів, у разі, коли всі обмеження зняті (а застосування ядерної зброї - це зняття обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто Путін", - сказав він.

Раніше в сервісі Google Maps стали доступні якісні супутникові знімки всіх стратегічних об'єктів РФ.