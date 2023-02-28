Дмитро Пєсков заявив, що Путін залишається відкритим "для будь-яких контактів, які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков висловився на тему можливих переговорів Путіна з лідерами західних країн.

За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін "був і залишається відкритим для будь-яких контактів, які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами. Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо, і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз", - сказав він інтерв'ю газеті "Известия".

Він заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорили, що "продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи з ситуації".

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За словами Пєскова, останнім часом, ніяких ініціатив з їхнього боку не було. Він підкреслив, що хоча Макрон і говорив про готовність дзвонити Путіну - "не було ніяких запитів, орієнтувань або опрацювань можливих термінів такої розмови".

Позиція Макрона і Шольца-деталі

Країни Заходу поки не пропонували Україні ніяких конкретних планів щодо укладення оборонного договору з Україною. Про це розповів прес-секретар уряду Німеччини.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що західні країни повинні допомогти Україні отримати звершення на полі бою, щоб змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів на українських умовах.

Як писав The Wall Street Journal, Франція, Німеччина та Великобританія розглядають можливість тісніших зв'язків між Україною та НАТО, щоб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Москвою.