Берлін заперечує, що Україні пропонують післявоєнний захист в обмін на початок переговорів з РФ прямо зараз.

Країни Заходу поки не пропонували Україні жодних конкретних планів щодо укладення оборонного договору з Україною. Про це розповів прес-секретар уряду Німеччини, слова якого наводить видання Welt.

За його словами, за останні кілька місяців жодних конкретних домовленостей щодо надання Україні гарантій безпеки з боку Заходу не було. Спікер окремо спростував повідомлення ЗМІ, ніби Британія, Франція і Німеччина запропонували Україні укласти оборонний пакт в обмін на початок мирних переговорів.

"На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало ніякої ролі", – заявив він.

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Ініціативи щодо переговорів між Україною і Росією

Днями американське видання The Wall Street Journal опублікувало "інсайди" з тристоронньої зустрічі Зеленського, Макрона і Шольца в Парижі 8 лютого. За словами співрозмовників, які стверджували, що знайомі зі змістом зустрічі, Зеленського схиляли почати переговори з РФ. В обмін Україні запропонували більш тісну військову співпрацю після укладення миру між Києвом і Москвою.

На річницю російського вторгнення в Україну Китай опублікував так званий "мирний план", серед пунктів якого значиться відновлення мирних переговорів як способу покласти край війні.

За словами самого президента Зеленського, зараз ніхто не може тиснути на Україну з метою примусити її до переговорів з Росією.

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