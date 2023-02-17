Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, у майбутньому доведеться вести переговори щодо припинення війни в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що західні країни мають допомогти Україні отримати здобутки на полі бою, аби змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів на українських умовах. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Франції заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я не вірю, що зміна режиму (в Росії - УНІАН) щось принесе. Коли я чую, що багато людей відстоюють зміну режиму, я б просто запитав їх: на яку зміну? Хто наступний? Хто ваш лідер? Як це впровадити? За останні десятиліття ми бачили багато змін режимів у багатьох країнах, але вони були невдалими", - зазначив Макрон.

На його думку, треба допомогти Україні зберегти суверенітет, але одночасно створити баланс на континенті.

Відео дня

"Ви маєте цей режим (в Росії) з його нав'язливими ідеями, з його народом. Ми хочемо, по-перше, допомогти Україні зберегти її території та суверенітет. І я думаю, що питання полягає у тому, як зробити розворот і створити ідеальний баланс, що дозволить представити певні речі, стійкі для самої Росії", - сказав Макрон.

Він додав, що наразі ще занадто рано формулювати остаточне бачення ситуації.

Як підкреслив Макрон, зараз постає питання, як продовжувати "чинити опір і допомогти українцям отримати певні здобутки на місці (на полі бою - УНІАН), що змусить Росію повернутися до столу переговорів за умовами України".

На його переконання, у майбутньому доведеться вести переговори.

Макрон вважає, що в Росії представники влади і народ мають однакові мрії, але треба з'ясувати, як створити "нову нормальність, прийнятну для них і стійку для усіх нас".

Він підкреслив, що над цим треба працювати.

Заяви Макрона щодо війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон регулярно зідзвонювався з Путіним. Його неодноразово критикували за це, проте він запевняв, що лише хоче допомогти організувати переговори.

У травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Макрон пропонував йому піти на територіальні поступки.

Восени Макрон заявив, що до переговорів доведеться повернутися, однак умови повинна буде диктувати Україна.

На початку зими він зробив скандальну заяву про те, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у переговорах.

Вас також можуть зацікавити новини: