У російського диктатора впевнені, що візит президента США не вплине на їхню внутрішню політику.

У Кремлі відреагували на вчорашній візит президента США Джо Байдена в Україну.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито не стало якоюсь "екстраординарною подією".

"Я не думаю, що для нас візит президента США навіть в Україну є якоюсь такою вже надзвичайною подією, яка здатна вплинути на нашу внутрішню політику", – сказав Пєсков.

Відео дня

Байден у Києві 20 лютого: головні новини

Вчора, 20 лютого, Володимир Зеленський провів у Києві переговори з Джо Байденом, після чого заявив, що результат цього візиту американського лідера стане відчутним на полі бою.

При цьому Байден оголосив про додаткову військову допомогу для України на 500 мільйонів доларів. У новий пакет допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси для РСЗВ підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Зеленський назвав цей пакет однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів.

Вас також можуть зацікавити новини: