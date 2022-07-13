Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, молодша донька президента країни-агресора Володимира Путіна отримала нову посаду.

Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців. Про це повідомляє РБК.

Раду створено для узагальнення практик заміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення та формування законодавчих ініціатив. Очолив його голова РСПП Олександр Шохін.

Тихонова також є заступником директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ і главою Інституту перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ.

Що відомо про дочку Путіна:

Тихонова народилася 31 серпня 1986 року в німецькому Дрездені, де служив офіцер КДБ Володимир Путін.

Закінчила МГУ, є кандидатом фізико-математичних наук і очолює компанію "Инопрактика".

За словами екс-депутата Держдуми Марії Максакової, яка знайома особисто з Тихоновою, та - занадто непублічна людина, вона занадто закрита, намагається залишитися непомітною.

Тихонова займалася акробатичним рок-н-ролом і досягла певних успіхів.

Стала головою недержавної компанії "Инопрактика", яка з 2015-го року отримала держпідрядів на 452 млн рублів.

Після вторгнення Росії в Україну США, Євросоюз, Канада і Японія ввели санкції проти Тихонової та ще однієї ймовірної дочки Путіна Марії Воронцової.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у бесіді з журналістами, що Кремль обов'язково відповість на санкції проти дочок Путіна і "зробить це так, як вважатиме за необхідне".

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, яку посаду готують для доньки Путіна.

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