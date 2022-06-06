Медведєва диктатор зробить "цапом-відбувайлом".

На тлі чуток про погіршення стану здоров'я президента РФ Путіна стало відомо, кого він призначить своїм ймовірним наступником. Виявилося, що диктатор готується "подарувати" посаду одній зі своїх дочок, а ось для колишнього президента Дмитра Медведєва він придумав доволі неприємний "сюрприз".

Про це з посиланням на "співрозмовників" Путіна повідомляється в Telegram-каналі Generall SVR.

"На цих вихідних президент Росії Володимир Путін обговорював з людьми зі свого близького оточення концепцію поступового відходу від влади та способи забезпечити спадкоємність при зміні керівництва режиму. Обговорення не залишилися порожнім звуком, а перспективи стали набувати все чіткіші контури", - зазначено в Telegram-каналі.

За даними джерел, Путін готується зробити Медведєва "цапом-відбувайлом". Диктатор нібито запропонує йому місце посла в одній з країн Південно-Східної Азії. Однак перед цим Медведєву, можливо, доведеться взяти на себе всю провину за падаючі рейтинги партії "Єдина Росія".

"Саме до кінця осені цього року за планами Путіна рейтинг "Єдиної Росії" просяде і з'явиться запит на нового лідера партії, причому всі соціологічні опитування покажуть, що запит у народу Росії на керівника-жінку", - повідомляють в Generall SVR.

На місце глави партії Путін нібито готує одну зі своїх дочок - Катерину Тихонову. Вона отримає посаду, а сам диктатор удасть, що відійшов від влади. Для цього він використає ще й Патрушева.

"Ближче до Нового року Путін за планами оголосить про позачергові президентські вибори, які повинні будуть пройти 26 березня 2023 року і сам Путін в них участь не візьме, підтримавши Дмитра Патрушева. Самого Дмитра Патрушева, який зараз в уряді займає пост міністра сільського господарства, до цієї події виведуть зі складу уряду на нейтральну посаду, бажаючи знизити ризики прийняття негативу за прогнозовану кризу в очолюваній ним галузі. Володимир Путін залишиться головою Держради і реальним керівником країни стільки, скільки дозволить здоров'я, що погіршується", - додали в Telegram-каналі.

Інформацію від Generall SVR у РФ поки ніяк не підтверджують і не коментують.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військові РФ можуть влаштувати переворот і вбити Путіна через провал у війні.

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