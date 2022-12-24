За життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів його компанії "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії".

У Росії раптово помер Олександр Бузаков. Він був генеральним директором компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів".

Чоловіку було 67 році життя, повідомляє прес-служба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

"Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно", - заявили у корпорації.

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Зазначається, що "Адміралтейські верфі" виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети "Калібр". За життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів його компанії "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії".

Ще у квітні цього року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

Раптові смерті у Росії

Як повідомляв УНІАН, в РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті. Так, у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін, а перед цим у Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Крім того, раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков і перший голова Держнаркоконтролю та близький соратник Путіна Віктор Черкесов.

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