Він неодноразово отримував нагороди від уряду РФ та подяки від російського диктатора.

У Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Про це повідомляє "Говорит Москва".

Литовкін мав звання капітана третього рангу у запасі. Впродовж останніх років активно займався пропагандистською діяльністю. Він був журналістом державного інформагентства РФ ТАСС та вихваляв дії російських окупантів в Україні.

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За даними "Независимой газеты", Литовкін раптово захворів, його ввели у штучну медикаментозну кому. Стан не вдалося стабілізувати. Він помер у Москві.

Литокін був воєнкором "Известий" та відповідальним редактором газети "Независимое военное обозрение". Його основною діяльністю було висвітлювання тем, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом країни-агресора РФ та її армією.

Крім того, Литовкін співпрацював із пропагандистськими телеканалами "Звезда" та "Царьград", де коментував паради військової техніки на Красній площі.

Досить часто Литовкін з'являвся в ефірі пропагандистських програм у якості "військового експерта". За пропагандистську діяльність Литовкіна нагороджували від уряду РФ. Також він отримував подяки від російського диктатора Путіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

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