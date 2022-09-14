На момент смерті йому було 68 років.

В Росії триває хвиля загадкових смертей пропагандистів. Цього разу у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін.

Про це повідомляє пропагандистський ТАСС з посиланням на інформоване джерело.

"Головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін помер у віці 68 років", - йдеться у повідомленні.

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Деталей смерті пропагандиста не повідомляють.

Довідка УНІАН. Володимир Сунгоркін - радянський та російський журналіст, головний редактор газети "Комсомольська правда", яку називають "улюбленою газетою Путіна". У грудні 2003 року Сунгоркін увійшов до п'ятірки найвпливовіших медіаменеджерів Росії. Заслужений журналіст РФ.

З початку збройної агресії РФ проти України Сунгоркін активно підтримував режим Путіна та анексію Криму. У травні 2014 року Путін особисто нагородив Сунгоркіна за "правильне" висвітлення подій в Криму. У 2016 році йому заборонили в'їзд в Україну.

Пропагандист також виправдовував та підримував злочинну війну, яку Путін розв'язав в Україні у лютому 2022 року. За це він потрапив під санкції ЄС, Канади та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, в РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

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