В'ячеслав Трубніков помер на 78 році життя.

Колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російська Федерація В'ячеслав Трубніков помер. На момент смерті йому було 77 років.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Служба зовнішньої розвідки РФ з сумом повідомляє, що 18 квітня 2022 року пішов з життя Герой Росії, генерал армії у відставці, ветеран СЗР В'ячеслав Іванович Трубніков. Керівництво і колектив СЗР Росії висловлюють щирі співчуття рідним і близьким В'ячеслава Івановича. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться в наших серцях", - заявив керівник СЗР Сергій Іванов.

При цьому російська розвідка не назвала причину смерті Трубнікова.

В'ячеслав Трубніков - що відомо

Трубніков в 1967 закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин і вступив на службу в зовнішню розвідку.

У 1971-1977 був у відрядженні в Індії, а в 1984-1990 роках - у Бангладеші. У 1990 році очолив підрозділ розвідки, в січні 1992 року став першим заступником директора СВПР, а з січня 1996 року по травень 2000 року був директором СЗР.

Вже в червні 2000 року зайняв пост першого заступника глави МЗС Росії і спецпредставника президента РФ в країнах СНД. У 2004-2009 роках був надзвичайним і Повноважним послом Росії в Індії.

Крім того, Трубнікова відзначили званням героєм Російської Федерації. Також він був нагороджений орденами Червоної Зірки, "За заслуги перед Вітчизною IV ступеня", орденом Білорусії "Франциск Скорина" та більш ніж 20 різними медалями. Крім цього, відзначений знаками" Заслужений співробітник органів зовнішньої розвідки Російської Федерації"," Почесний співробітник держбезпеки "і"за службу в розвідці".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Москві у квартирі знайшли вбитими 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річну дружину Олену і 13-річну дочку Марію.

За попередньою версією поліції, Аваєв застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе. Поліцейські дійшли такого висновку, оскільки в руках у екс-віце-президента банку лежала зброя.

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