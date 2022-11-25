На війну в Україні росіянин не доїхав.

У навчальній частині Тюмені раптово помер мобілізований. У нього зупинилося серце, хоча жодних скарг на стан здоров'я не було, запевняють медики.

Як повідомляє "Медуза", чиновник управління мінсоцрозвитку Пермського краю Дмитро Мошев помер "від зупинки серця". 49-річний чиновник не звертався до медиків зі скаргами на роботу серця.

"Мобіки" та війна в Україні

21 вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Ще 218 тисяч нібито приходять підготовку. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

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Мобілізовані у Росії помирають ще до того, як їх відправили на фронт. Деякі роблять суїцид. Інші гинуть за нез'ясованих обставин. Нещодавно у Курській області РФ "мобік" випадково застрелив товариша по службі з автомата.

Мобілізованих росіян відправляються на фронт, не маючи належного забезпечення. Як свідчать перехоплення, вони також не отримують і обіцяних грошових виплат.

Повідомлялося, що російське військове командування обманом відправляє мобілізованих у піхотні підрозділи.

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