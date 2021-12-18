Російське МЗС відкидає вимоги США і НАТО.

Росія відмовляється гарантувати США і НАТО ненапад на Україну.

Про це свідчить заява заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, пише російський "Интерфакс".

За словами чиновника, відповідні вимоги в Москві вважають недоречними.

"Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою такого роду вимоги", - заявив Рябков.

За його словами, РФ надала всі гарантії під час підписання в 1994 році Будапештського меморандуму.

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Як писав Bloomberg, адміністрація Байдена, констатуючи неефективність переговорів з Путіним, підштовхує союзників по ЄС завершити узгодження пакету економічних та енергетичних санкцій проти Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

У Вашингтоні вважають, що узгодження конкретних варіантів санкцій стане потужним сигналом для Путіна.

Можливий наступ РФ: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Юрій Годован