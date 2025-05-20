Від Москви хочуть добитися повернення усіх дітей, яких незаконно вивезли з України.

Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, згідно з якою жодна мирна угода з Російською Федерацією не може бути укладена без повернення всіх викрадених з України дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, ініціаторами резолюції є республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. Її підтримали представники обох партій - Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін і Джон Феттерман:

"Викрадення дітей - це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини - наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни".

Росія викрадає українських дітей

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація системно депортує українських дітей з окупованих територій. Йдеться як про сиріт, так і про дітей, які мають батьків або опікунів. Багато з них були вивезені без згоди родичів або під прикриттям "евакуації".

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Окупанти часто приховують справжні обставини переміщення дітей, змінюють їм громадянство, прізвища, а іноді - навіть місце проживання, аби унеможливити їх повернення.

Частину дітей віддають у прийомні родини в Росії або відправляють у спеціалізовані установи, де їх піддають ідеологічному впливу, зокрема - нав'язують проросійську ідентичність і перекручують факти про війну.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Україна, разом із міжнародними організаціями та волонтерами, веде активну роботу з пошуку та повернення викрадених дітей. Утім, через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій і закритість російської системи, ця робота залишається надзвичайно складною та небезпечною.

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