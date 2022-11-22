У прокуратурі Швеції не назвали країну, на користь якої шпигували затримані.

У вівторок, 22 листопада 2022 року, агентство безпеки Швеції затримала двох осіб, яких підозрюють у серйозному шпигунстві на користь Росії. Місцеві ЗМІ пишуть, що вони могли бути подружньою парою росіян, які переїхали в країну в 90-х.

Як повідомляє AP, правоохоронці не назвали країну, на користь якої шпигували підозрювані.

Відомо, що один з росіян звинувачується в "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави". В агентстві безпеки Швеції зазначили, що операція із затримання підозрюваних проводилася за сприяння поліції та Збройних сил Швеції.

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У відомстві також додали, що розслідування "триває вже деякий час". Однак ця справа не має відношення до звинувачення двох братів іранського походження в шпигунстві на користь Росії.

Шведські ЗМІ пишуть, що підозрювані – чоловік і жінка у віці 60 років, які є подружньою парою. При цьому газета Aftonbladet повідомила, що це були росіяни, які прибули до Швеції в кінці 1990-х років.

Затримання російських шпигунів: що відомо

Колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії у період роботи в Німеччині. Йому були пред'явлені звинувачення в передачі інформації про осіб, які працюють в посольстві, російським чиновникам і спецслужбам, і в зборі додаткових відомостей про діяльність посольства.

Раніше глава Служби військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг зазначила, що в Німеччині зросла активність іноземних розвідок, зокрема російської і китайської.

Водночас глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії.

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