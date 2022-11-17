По всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств, з яких понад 400, швидше за все, були шпигунами.

За час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії.

Про це заявив глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум, додавши, що Британія повинна бути готова до агресії з боку Росії ще протягом багатьох років, передає Бі-бі-сі.

У щорічному звіті, присвяченому загрозам, які стоять перед Великобританією, глава контррозвідки повідомив, що по всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств, з яких, за його словами, понад 400, швидше за все, були шпигунами.

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"Це завдало найсильніший в осяжній європейській історії стратегічний удар по російській розвідці", - зазначив Маккаллум.

З однієї тільки Великобританії було видворено 23 російських шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям, заявив глава МІ-5.

До того ж, більш ніж сотні росіян, якими Москва мала намір замінити убулих на батьківщину дипломатів, було відмовлено в дипломатичній візі з міркувань національної безпеки.

"Нам не можна заспокоюватися, - додав шеф британської контррозвідки, - ми повинні бути готові до відкритої або прихованої агресії Росії проти Великобританії в найближчі роки".

За словами глави британської контррозвідки, Росія і надалі продовжить становити для Британії як таємну загрозу в особі шпигунів і кібератак, так і явну - у вигляді навмисного підвищення цін на енергоносії і цілеспрямованої дезінформації населення.

"Вони продовжать завдавати свої удари", - застеріг він.

Також в числі країн, що становлять загрозу британській безпеці, Маккаллум, як і в минулі роки, назвав Іран і Китай.

Російські шпигуни в Європі

За оцінками західних спецслужб, в Німеччині під виглядом дипломатів працює найбільша кількість російських агентів в Європі.

Російських шпигунів знаходять навіть в урядових кабінетах країни. Наприклад, в кінці серпня стало відомо про двох високопоставлених чиновників з федерального Міністерства економіки Німеччини, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Вони займали ключові посади в сфері енергопостачання.

7 жовтня стало відомо, що федеральний уряд видав в'їзну візу до Німеччини підозрюваному в шпигунстві на користь Росії.

А 18 жовтня главу Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках з російською розвідкою. У Раді з кібербезпеки назвали ці звинувачення абсурдними. Уряд Німеччини заявив, що всебічно розслідує повідомлення.

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