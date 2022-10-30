Зокрема, останнім часом в Німеччині регулярно фіксувалися спроби ведення стеження за об'єктами збройних сил.

В Німеччина зросла активність іноземних розвідок, зокрема російських і китайських.

Про це заявила голова Служби військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг в інтерв'ю dpa, передає DW.

"Керовані на державному рівні розвідслужби використовують усі наявні в них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", - сказала Розенберг.

Вона уточнила, що активність іноземних спецслужб на території Німеччини була високою ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Зараз же ситуація з безпекою в Європі змінилася, а захист від шпигунства набув особливо важливого значення.

"Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських і китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними і міжнародними партнерами ефективно відбити їх", - заявила Розенберг.

За її словами, останнім часом у Німеччині регулярно фіксувалися спроби ведення стеження за об'єктами Збройних сил. Зокрема, над місцями дислокації частин і підрозділів Бундесверу, а також навчальними центрами, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були помічені дрони. З'ясувати мету їхніх польотів поки не вдалося.

Російські шпигуни в Німеччині - що відомо

Українські військові проходять підготовку і навчання з управління іноземною зброєю в різних країнах, у тому числі в Німеччині. На початку жовтня над одним із таких полігонів Бундесверу були помічені безпілотники. Там українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo.

І це не єдиний випадок. Наприкінці серпня стало відомо, що російські спецслужби створили агентурну мережу в європейських країнах, зокрема Німеччині, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, і тренування українських військових.

Після того як США й Німеччина навесні оголосили, що українські солдати будуть вчитися користуватися західною зброєю, німецька влада помітила підозрілі автомобілі біля низки військових об'єктів.

За оцінками західних спецслужб, у Німеччині під виглядом дипломатів працює найбільша кількість російських агентів у Європі. За підрахунками експертів, їх ще має бути більше сотні. При цьому, Німеччина продовжує видавати акредитації російським дипломатам, що викликає підозри у деяких країн. Варто відзначити, що російські "дипломати", швидше за все, так чи інакше пов'язані з органами розвідки.

Більше того, російських шпигунів знаходять і в урядових кабінетах країни. Наприклад, в кінці серпня стало відомо про двох високопосадовців федерального Міністерства економіки Німеччини, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Вони займали ключові посади в сфері енергопостачання.

7 жовтня стало відомо, що федеральний уряд видав в'їзну візу до Німеччини підозрюваному в шпигунстві на користь Росії.

А 18 жовтня главу Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках із російською розвідкою. У Раді з кібербезпеки назвали ці звинувачення абсурдними. Уряд Німеччини заявив, що всебічно розслідує повідомлення.

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