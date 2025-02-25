Примітно, що повномасштабну війну, яку РФ вже три роки веде проти України, словацький політик назвав "подіями в Україні".

Лідер націоналістичної "Словацької національної партії" Андрей Данко заявив, що хотів би, щоб Україна "повернула" надану попередніми урядами Словаччини допомогу в розмірі 3,5 млрд євро.

Відповідну заяву він зробив у відеозверненні. Коментуючи інформацію про те, що Вашингтон і Київ близькі до угоди про корисні копалини, яка, за словами Трампа, поверне Штатам надану Україні допомогу, Данко обурився:

"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші. Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – заявив він.

Відео дня

Примітно, що повномасштабну війну, яку РФ вже три роки веде проти України, він назвав не війною, а "подіями в Україні". І, за його словами "Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали".

Реакція України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило прокоментував претензії Данко.

"По-перше, треба кваліфікувати, що ми називаємо боргами – а це, вочевидь, те, що ми підписали і визнали як борг, і це було в двосторонньому процесі. Коли ви в банку берете кредит, ви підписуєте, що це кредит", – акцентував він.

Брусило додав, що борги виплачуються тим, з ким ви про це домовляєтеся.

"Все інше – це, можливо, чиєсь бачення того, що називати боргом чи що називати кредитом. Насправді ця ситуація не настільки однозначна, як може бути подана однією зі сторін", – зазначив заступник керівника ОП.

Словаччина і Україна

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Словаччина надавала Україні різну допомогу, в тому числі військову. Від цієї країни українські воїни отримали, зокрема, САУ Zuzana 2. Тодішня президентка Словаччини Зузана Чапутова також надавала дозволи кільком громадянам на участь у захисті України від російської агресії.

Проте після приходу до влади проросійського премʼєра Роберта Фіцо допомога Україні різко скоротилася. Сам Фіцо активно використовував під час виборів російські наративи.

Зараз президентом Словаччини є Петер Пеллегріні. Він відхилив усі звернення від словацьких громадян щодо приєднання до Збройних Сил України. Чинний лідер країни також неодноразово робив гучні заяви щодо війни в Україні.

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