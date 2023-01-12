У Словаччині передбачена кримінальна відповідальність за самовільний вступ до лав армії іншої країни.

Президент Словаччини Зузана Чапутова схвалила участь сімох словаків у лавах Збройних Сил України. Із міркувань безпеки їхні імена та причини звернення по такі дозволи не розголошують.

Як повідомляє словацьке видання Pravda, прессекретар Чапутової Мартін Стрижинець розповів, що загалом президент видала 26 рішень щодо дозволів на службу в іноземній армії.

"Станом на понеділок, 9 січня, президент видала загалом 26 рішень, з яких сім – про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 – про відмову", – зазначив він.

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Зазначається, що у Словаччині передбачена кримінальна відповідальність за самовільний вступ до лав армії іншої країни. Порушникам загрожує від двох до восьми років ув’язнення та від п’яти до десяти років в умовах воєнного стану. При цьому таке положення не діє, якщо людина має друге громадянство або проходить службу в країні, що є членом НАТО.

Проте проходити військову службу у збройних силах іноземної держави все ж можна, але для цього треба отримати дозвіл від президента. Процедура отримання такого дозволу дуже тривала і заява на нього має подаватись не пізніше як за 90 днів до планованого від’їзду на службу.

Видання також наголосило, що президент Словаччини чітко не висловлювала ані підтримки, ані небажання надавати дозволи на службу в Збройних Силах України. Чапутова лише вказувала на складність цього процесу.

Війна в Україні: підтримка Словаччини

7 грудня 2022 року Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України. Очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер наголосив, що до нього увійдуть боєзапас, великі калібри, зокрема для винищувачів, теплі речі та інше спорядження.

Наприкінці листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його держава передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

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