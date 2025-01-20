Перспектива виходу Словаччини з ЄС була негайно відкинута широкими верствами політичного істеблішменту країни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порушив питання про можливість майбутнього країни за межами Європейського союзу і НАТО. Він ввадаж, що обидві інституції ризикують опинитися у "підручниках історії" через глобальні події, що швидко розвиваються.

Як пише видання Bloomberg, заяви проросійськи налаштованого Роберта Фіцо далекі від заклику до виходу країни з блоків. Проте багато словаків вважають цю тему табуйованою.

"Це правда, що ЄС і НАТО є нашим життєво важливим простором, але ніхто не завадить нам попередити Словаччину про різні ризики", – заявив словацький премʼєр.

Відео дня

Видання нагадує, що Фіцо прийшов до влади у 2023 році – тоді він пообіцяв зміцнити відносини з ключовими країнами світу, зокрема з РФ. Проте після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в грудні та загострення суперечки з Україною на тлі зупинки транзиту російського газу, уряд Словаччини посилив риторику, яка критикує як Київ, так і союзників по ЄС та НАТО.

При цьому перспектива виходу Словаччини з ЄС була негайно відкинута широкими верствами політичного істеблішменту країни, включаючи президента Петера Пеллегріні, який є союзником Фіцо, лідерів опозиції та регіональних губернаторів.

Роберт Фіцо – ви могли це пропустити

Кілька днів тому стало відомо, що премʼєру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Повідомлялося, що опозиція країни планує оголосити йому вотум недовіри. Однією з причин є візит Фіцо до Москви.

Раніше Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для обговорення транзиту російського газу через нашу країну. Коли Зеленський запросив Фіцо до Києва, віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що такого візиту не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: