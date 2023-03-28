У Вашингтоні закликали утриматися від мирних рішень на користь Росії.

У США підтримують мирний план Києва, який вимагає виведення всіх російських військ з території України. Вашингтон виступає проти альтернативних пропозицій на користь Москви, зокрема йдеться про пропозиції Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав пропозицію України під час віртуальної сесії саміту за демократію, де глава МЗС Дмитро Кулеба детально виклав 10 пунктів планів. Очікувалося, що президент Володимир Зеленський виступить онлайн, але він відвідував регіони, що межують з лінією фронту

"Ми всі повинні бути дуже обізнані і остерігатися того, що може здатися добросовісними зусиллями, наприклад заклик до припинення вогню, що потенційно може призвести до заморожування конфлікту, дозволяючи Росії закріпити досягнуті успіхи і просто використовувати час, щоб відпочити і переозброїтися, а потім знову атакувати", - цитує Блінкена видання Bloomberg.

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При цьому він не згадав Китай, мирний план якого став об'єктом критики. У свою чергу Кулеба підкреслив, що український уряд і народ не потерплять часткових заходів.

"Росія повинна піти з кожного квадратного дюйма української території", - підкреслив дипломат.

Мирний план України - що відомо

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський представив формулу миру на саміті G20, яка складається з 10 пунктів. Серед головних умов-радіаційна, ядерна та енергетична безпека України, а також завершення війни, виконання Статуту ООН і повернення всіх полонених.

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров відхрестився від переговорів з Києвом, заявивши, що прямого діалогу із Зеленським бути не може. У свою чергу спікер МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що такими "публічними маневрами" Кремль лише в черговий раз показує українським партнерам, що абсолютно не зацікавлений у світі.

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