У МЗС України наголосили, що Кремль надав світу черговий доказ того, що Москва не зацікавлена у мирі.

МЗС України відреагувало на сьогоднішню заяву дипломата РФ Сергія Лаврова про те, що Москва нібито не може піти на переговори з українською стороною з вини Володимира Зеленського.

Як зазначив представник МЗС Олег Ніколенко в Facebook, такими "публічними маневрами" Кремль лише вкотре показує українським партнерам, що абсолютно не зацікавлений у досягненні миру.

"Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир'я на Різдво", очікування "реальних" пропозицій Заходу - лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні", - зазначив він.

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Ніколенко наголосив, що весь світ та Україна вже давно звикли до брехливої риторики Кремля, тому чергові заяви Лаврова не мають жодної політичної ваги.

Раніше західні партнери України позитивно відреагували на "формулу миру", запропоновану Володимиром Зеленським. Саме цей документ є головним втіленням бачення перемир'я з РФ від української сторони, як зазначив Ніколенко.

"Це - комплексний документ з десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі й створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому", - йдеться в публікації.

Українська "формула миру"

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив формулу миру в рамках свого виступу на саміті "Великої двадцятки" на Балі. Вона складається з 10 пунктів, кожен з яких "чітко" опрацьований. Серед головних умов згадується радіаційна, ядерна та енергетична безпека України. А також фіксація завершення війни, виконання Статуту ООН та повернення всіх полонених.

Зеленський підкреслив, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, для детального обговорення цієї пропозиції уряд планує провести міжнародний саміт. Він може відбутися до кінця лютого 2023 року.

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